В Киеве сократили комендантский час в Пасхальную ночь

Киевляне в этом году не смогут традиционно освятить пасхи в Пасхальную ночь. Комендантский час в столице будет продолжаться, однако его несколько сократили.

Российские оккупанты не согласились на перемирие на Пасху. Поэтому ночью вероятны диверсии и провокации.

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В Киеве в Пасхальную ночь продлится комендантский час

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что для безопасности горожан и предотвращения возможных провокаций будет действовать комендантский час.

В ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья),

– отметил городской голова.

Ночные богослужения в храмах можно будет посмотреть в онлайн-трансляции. Киевлян призвали соблюдать правила комендантского часа и праздновать Пасху безопасно.

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