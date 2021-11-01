В Киеве сообщили о минировании трех ТРЦ: людей эвакуировали

В Киеве якобы заминировали три торгово-развлекательных центра в центре города. Сообщение об этом поступило вечером 1 ноября.

В частности, речь идет о "Глобусе" и ЦУМе на Крещатике, а также о "Метрограде" вблизи станции метро "Площадь Льва Толстого".

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Что происходит на месте

В зону потенциальной опасности уже отправились полиция, спасатели и саперы.

Людей из помещений эвакуировали.



В центре Киева якобы заминировали ЦУМ, "Метроград" и "Глобус" / Фото телеграм-канала "Киев оперативный"

Флешмоб "минеров" по всей Украине

Сразу в нескольких областях 1 ноября правоохранители получили сообщения о минировании ряда объектов. Так, в Николаеве речь шла об одном торгово-развлекательном центре, в Хмельницком и Харькове – о двух, в Черкассах – сразу о четырех, а в Одессе – вообще о пяти.

Людей экстренно вывели из помещений и провели проверку. Впрочем, никаких взрывоопасных предметов найдено не было.