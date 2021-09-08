В Киеве состоится уникальный "Украинский военный забег"

Впервые в истории Европы в Украине состоится благотворительный забег под эгидой армии, которая участвует в войне. Запланирован он на 10 октября в Мариинском парке в Киеве.

Как рассказали 24 каналу в аппарате главнокомандующего ВСУ, "Украинский военный забег" посвящен 30-летию ВСУ. В нем могут принять участие все защитники Украины, а также обычные патриоты.

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Средства за участие в мероприятии направят на помощь семьям участников боевых действий, пострадавших во время участия в боевых действиях на Донбассе.

Регистрация на дистанции 5 и 10 километров открыта

В руководстве ВСУ подчеркнули, что забег будет открытым для военнослужащих, представителей сектора безопасности и обороны, ветеранов АТО/ООС, гражданских граждан любого возраста, а также иностранных партнеров Украины.

Цель мероприятия – объединение общества вокруг защитников государства, а также приобщение нашей страны к общемировым трендам.

Кроме того, организаторы хотят таким образом почтить память павших воинов.

Стоимость участия в забеге – 200 гривен. Для ветеранов эта сумма вдвое ниже. Действующие военные, которые планируют принимать участие в мероприятии в составе команд от видов и родов войск ВСУ, забег будет бесплатным.

Начало забега состоится в 8:30 в Мариинском парке. Зарегистрироваться можно на сайте.

Смотрите видеопрезентацию "Украинского военного забега":