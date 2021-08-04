В Киеве стали известны места с самым грязным воздухом: список
4 августа 2021 , 21:48Читати новину українською
Источник:Обсерватория Срезневского
В Киеве метеорологи опубликовали данные загрязнения воздуха. В списке места, где регулярно образуются пробки – Бессарабская площадь, проспект Победы и другие.
Исследование провели с 26 по 31 июля. Это локации, где количество вредных веществ превысило норму.
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Где в Киеве самый грязный воздух
Зависшие вещества в 1,0-1,3 раза на:
- Бессарабской площади
- проспекте Победы (район метро Святошин)
- улицах Каунасской
- Семена Скляренко
- площади Победы
Оксид углерода – в 1,2-1,9 раза на:
- площадях Демеевской, Бессарабской
- проспекте Победы и Гидропарке (район вблизи моста метро и автомагистрали)
Диоксид азота
- в 5,2-5,7 раза улице Семена Скляренко
- в 4,0-4,9 раза – на площади Победы
- улицы Каунасской
- проспекте Победы
- Бессарабской площади
- улицы инженера Бородина (район ДВРЗ)
- Оболонском проспекте
- Демеевской площади
- бульваре Леси Украинки
Формальдегид
- в 5,0-5,3 раза на проспекте Победы, улице Каунасской и Бессарабской площади 31 июля
- в 4,4-4,6 раза – на улице Семена Скляренко, площадях Победы, Демеевской, бульваре Леси Украинки
По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе столицы повысилось содержание формальдегида. Содержание других примесей почти не изменилось.По прогнозам Украинского гидрометцентра, характер погоды на ближайшие дни обычно не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.