В Киеве стали известны места с самым грязным воздухом: список

В Киеве метеорологи опубликовали данные загрязнения воздуха. В списке места, где регулярно образуются пробки – Бессарабская площадь, проспект Победы и другие.

Исследование провели с 26 по 31 июля. Это локации, где количество вредных веществ превысило норму.

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Где в Киеве самый грязный воздух

Зависшие вещества в 1,0-1,3 раза на:

Бессарабской площади

проспекте Победы (район метро Святошин)

улицах Каунасской

Семена Скляренко

площади Победы

Оксид углерода – в 1,2-1,9 раза на:

площадях Демеевской, Бессарабской

проспекте Победы и Гидропарке (район вблизи моста метро и автомагистрали)

Диоксид азота

в 5,2-5,7 раза улице Семена Скляренко

в 4,0-4,9 раза – на площади Победы

улицы Каунасской

проспекте Победы

Бессарабской площади

улицы инженера Бородина (район ДВРЗ)

Оболонском проспекте

Демеевской площади

бульваре Леси Украинки

Формальдегид

в 5,0-5,3 раза на проспекте Победы, улице Каунасской и Бессарабской площади 31 июля

в 4,4-4,6 раза – на улице Семена Скляренко, площадях Победы, Демеевской, бульваре Леси Украинки

По сравнению с предыдущей неделей, в воздухе столицы повысилось содержание формальдегида. Содержание других примесей почти не изменилось.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, характер погоды на ближайшие дни обычно не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.