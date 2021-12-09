В Киеве у сотрудника кабмина угнали недешевую машину, – СМИ

Инцидент произошел ночью 9 декабря в Подольском районе Киева. Утром сотрудник правительства не увидел своей машины на месте, где он ее оставил. Потерпевший обратился в полицию.

По данным сообщества dtp.kiev.ua, в Киеве был введен оперативный план перехвата. Неизвестные угнали кроссовер Kia Sorento 2018 года выпуска.

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В полиции столицы в комментарии 24 каналу информацию об угоне машины на Подоле подтвердили. Однако не рассказали, кому принадлежит машина.

Должна засветиться на заправке

Угон машины произошел ночью 9 декабря на проспекте Правды, 70.

По предварительным данным, в баке кроссовера серого цвета было всего около 30 литров бензина. Поэтому в скором времени машина вполне может появиться на какой-то заправке.

Администраторы сообщества призвали жителей Киева и области обратить внимание на Kia Sorento и обратиться к ним, если увидят похожую.

Стоимость такого кроссовера, согласно профильным сайтам, колеблется от 25 до 35 тысяч долларов, в зависимости от состояния автомобиля и от того, была ли машина в ДТП.

По факту совершения преступления правоохранители должны открыть уголовное дело относительно угона машины. Если злоумышленников найдут, а их вину признают в суде, им грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Машину найти легче, чем угонщиков

Как утверждают правоохранители, в случае угонов критичны первые часы после совершения преступления. При этом отыскать злоумышленников труднее, чем машину, поскольку обычно машину отвозят в какой-то глухой район и бросают "в отстойнике".

Так, в конце октября в Днепре мужчина со стрельбой похитил легковушку. После того, как злоумышленник бросил машину, ее нашли и вернули владельцу. Самого правонарушителя ищут до сих пор.