В Киеве в вагоне метро подрались из-за маски: видео

В метро Киева 29 июля произошла драка из-за маски. Один из пассажиров ее не надел, другому это не понравилось. Инцидент произошел во время поездки в вагоне.

Мужчине, наверное, сделали замечание, а он начал довольно агрессивно объяснять "оппоненту" почему он не прав. Нарушитель карантинных мероприятий рукой коснулся собеседника, но в ответ получил удар ногой в живот.

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Никто не вмешался

Началась драка. Другие пассажиры просто следили за тем, что происходит. Кто-то снимал на телефон. Видео обнародовали в соцсетях.

Следует подчеркнуть, что маска у пассажира была, но он ее не надел как следует.

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Чем закончился этот конфликт – неизвестно.