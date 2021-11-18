В Киеве вандалы осквернили памятник украинским разведчикам в сквере Шаповала

18 ноября 2021 , 11:16
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Источник:

"СтопКор"

В Киеве на Воздухофлотском проспекте неизвестные намеренно повредили памятник погибшим украинским разведчикам в сквере Максима Шаповала. Местные жители говорят, чтобы предотвратить вандализм, нужно установить забор и видеокамеры.

Памятник был поврежден ночью 17 ноября. На нем виднеется большая и глубокая царапина. Местные жители выложили фото поврежденного памятника.

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Повредили очень острым предметом

Киевляне рассказывают, что неизвестные вандалы изрядно поцарапали памятник, оставив достаточно глубокую полосу. Местные жители также добавляют, что случилось это не в первый раз.

Это очень крепкий камень. То есть человек шел к памятнику с очень острым предметом. Это уже в который раз кто-то оскверняет памятник,
– сообщили люди.

Киевляне предлагают остановить вандализм. Они говорят, что нужно установить забор, предусмотренный проектом капитального ремонта сквера, камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение.

Обратите внимание! Борьба за сквер Шаповала в Киеве длилась долгие 4 года. На участке хотели построить еще одну многоэтажку, но городские власти поддержали киевлян. Сквер был открыт 27 июня – в день гибели максима Шаповала.


День открытия сквера Шаповала / Фото КГГА

Что известно о Максиме Шаповале

  • Генерал-майор Максим Шаповал – командир группы специального назначения Главного управления разведки, опытный воин.
  • Он участвовал и в миротворческих, и в специальных операциях, в частности, возглавлял группу, которая в мае 2014 года освобождала Донецкий аэропорт.
  • Жизнь воина оборвалась четыре года назад, 27 июня 2017 года, когда российские террористы взорвали его автомобиль в Соломенском районе Киева. 
Автор: Марта Кушка