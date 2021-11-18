В Киеве вандалы осквернили памятник украинским разведчикам в сквере Шаповала

В Киеве на Воздухофлотском проспекте неизвестные намеренно повредили памятник погибшим украинским разведчикам в сквере Максима Шаповала. Местные жители говорят, чтобы предотвратить вандализм, нужно установить забор и видеокамеры.

Памятник был поврежден ночью 17 ноября. На нем виднеется большая и глубокая царапина. Местные жители выложили фото поврежденного памятника.

Читайте также Под Харьковом вандалы сняли с памятника медное покрытие: фото повреждений

Повредили очень острым предметом

Киевляне рассказывают, что неизвестные вандалы изрядно поцарапали памятник, оставив достаточно глубокую полосу. Местные жители также добавляют, что случилось это не в первый раз.

Это очень крепкий камень. То есть человек шел к памятнику с очень острым предметом. Это уже в который раз кто-то оскверняет памятник,

– сообщили люди.

Киевляне предлагают остановить вандализм. Они говорят, что нужно установить забор, предусмотренный проектом капитального ремонта сквера, камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение.

Борьба за сквер Шаповала в Киеве длилась долгие 4 года. На участке хотели построить еще одну многоэтажку, но городские власти поддержали киевлян. Сквер был открыт 27 июня – в день гибели максима Шаповала.



День открытия сквера Шаповала / Фото КГГА

Что известно о Максиме Шаповале