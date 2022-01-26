В Киеве водитель BMW намеренно блокировал скорую с тяжелым больным: возмутительное видео

Водитель легковушки элитной марки BMW отметился крайне неадекватным поведением вечером 25 января. Мужчина намеренно не уступал дорогу скорой, которая везла тяжело больного пациента в больницу.

Езду владельца BMW M сняла сотрудница скорой, которая и выложила запись в соцсеть. Судя по видео, водителя легковушки крайне возмутило, что скорая решила ехать по так называемой "скоростной" полосе.

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Уступать дорогу специализированному транспорту водитель не хотел.

Провоцировал ДТП и затормозил

Поступок, вполне мог привести к трагедии, произошел вечером 25 января на Большой кольцевой дороге.

Медики скорой пытались как можно скорее отвезти тяжелого пациента в больницу, для чего перестроились в крайнюю левую полосу.

Все остальные участники движения заранее освободили для медиков дорогу, лишь бы те могли быстрее попасть в нужное место. Не сделал так только водитель BMW.

Человек не реагировал на сирену и мигалки, которые не мог не видеть и не слышать. Кроме того, он то разгонялся, то сбавлял скорость, чем мог легко спровоцировать столкновение со скорой.

Вариантов перестроиться и дать скорейшее преимущество в движении у владельца "немца" было очень много.

Запись с неадекватным поступком водителя посмотрели тысячи киевлян. В комментариях к сообщению большинство из них решительно осудили такое поведение "обладателя дорог", а также пожаловались на бездействие полиции и невозможность оштрафовать наглого автовладельца на какую-либо существенную для него сумму.

Кроме того, киевляне отметили, что именно среди владельцев BMW на дорогах можно увидеть неадекватные поступки – они подрезают, требуют, чтобы им уступили дорогу, а также не пользуются сигналами поворота.

Смотрите видео с водителем BMW, который не давал проехать скорой в Киеве: