В Киеве – воздушная опасность

В столице Украины раздаются сирены. Киевлянам необходимо пройти в укрытие.

По информации мэра Виталия Кличко, ночь на 4 марта в столице прошла спокойно. Мэр отметил, что несколько раз сработала система ПВО.

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Кличко подчеркнул, что сейчас город живет в военном положении. Транспорт ездит, работают большинство продуктовых магазинов и коммунальных аптек.

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