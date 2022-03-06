В Киеве – воздушная опасность
6 марта 2022 , 20:04Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве сообщили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.
Под постоянными обстрелами оккупантов находится Киевщина. Больше всего пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель и Васильков.
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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что россияне продолжают накапливать войска и технику. Враги обстреливают жилые массивы и гражданскую инфраструктуру.