В Киеве – воздушная опасность

6 марта 2022 , 20:04
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Источник:

КГГА

В Киеве сообщили о воздушной опасности. Всем следует пройти в укрытие.

Под постоянными обстрелами оккупантов находится Киевщина. Больше всего пострадали Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель и Васильков.

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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что россияне продолжают накапливать войска и технику. Враги обстреливают жилые массивы и гражданскую инфраструктуру.

 

Автор: Ірина Пундор