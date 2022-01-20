В Киеве задержали российского "вора в законе", который находился под санкциями СНБО

Полицейские из департамента стратегических расследований провели задержание криминального авторитета из России, который находился в санкционном списке СНБО. Вскоре преступника могут депортировать из Украины.

Как отметили в полиции, 50-летний мужчина имеет тесные связи с криминальными группировками. Поэтому в отношении него и применили персональные санкции как к субъекту повышенного преступного воздействия.

Смотрите также Криминальные разборки в Одессе: в бильярдном клубе застрелили авторитета из банды "Лота Гули"

По данным "Украинской правды", речь идет об уроженце Дагестана Валиомара Дамаданова.

Запретят въезд в Украину

20 января правоохранителям стало известно, где именно в столице находится "вор в законе".

Полицейские быстро спланировали операцию по задержанию злоумышленника, которая закончилась успехом.

Сейчас сотрудники управления стратегических расследований полиции и представители миграционной службы пытаются добиться депортации криминального авторитета.

Кроме того, Дамаданову должны запретить въезд на территорию нашего государства.

Большинство авторитетов – вне Украины

Санкционный список из 557 "ворами в законе" и 111 криминальными авторитетами принял Совет национальной безопасности и обороны Украины уже в мае 2021. По словам Владимира Зеленского, большинство воров в законе, в отношении которых ввели ограничения, находящихся за пределами нашего государства. По состоянию на прошлый год, на свободе среди них находилось лишь 17 человек.