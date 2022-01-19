В Киеве заработали два новых маршрута автобусов

В Киеве заработали два новых городских автобусных маршрута. Они начали возить пассажиров с 18 января.

Речь идет об автобусах №57 и 105. Детально ознакомиться с графиком их движения можно в этом линке. В то же время, Киевлян предупредили о прекращении работы маршрутки №576.

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Как будут курсировать новые автобусы

Автобус № 57 будет отправляться от метро "Академгородок" и ехать до конечной точки, авторынка "Чапаевка", по такой схеме: проспект Академика Палладина (от улицы Академика Ефремова) – Кольцевая дорога – улица Академика Заболотного – Столичное шоссе (в обратном направлении Днепровское шоссе) – улица Академика Заболотного.

Трасса маршрута №57 будет полностью повторять схему движения отмененной маршрутки №576.

Что же касается автобуса №105, то он будет ездить от улицы Тростянецкой до Бориспольского шоссе. В его маршруте предусмотрены такие остановки: улица Тростянецкая улица Архитектора Вербицкого – улица Армянская – улица Ташкентская – улица Старобориспольская – Харьковская площадь – Бориспольское шоссе – 23 километр Харьковского шоссе (Дарницкое лесничество) – Бориспольское шоссе, 41-В.

Как платить за проезд в новых автобусах

Оплатить проезд пассажиры смогут, провалидировав электронную карточку, QR-код, Карточку киевлянина или ученический электронный билет. Проверять это будут контролеры Киевпасстранса. Льготники же как и обычно будут перевозиться бесплатно без ограничений.