В Киеве жители 16 домов долго сидели без света из-за припаркованной возле трансформатора машины

Из - за аварии оказались обесточенными дома одного из крупнейших по количеству населения районов Киева – Позняков. Тысячи людей ждали, пока специалисты смогут попасть к трансформаторной подстанции.

Сложность доступа к оборудованию заключалась в том, что непосредственно на входе в здание припарковалась владелица Chevrolet Lacetti. Как отметили местные жители, женщина бездумно оставила машину и даже не указала контактного номера телефона.

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Оттащить машину или переставить ее очевидцы инцидента не смогли.

Полицейские не увидели нарушения



Машина мешала открыть двери подстанции / Фото "Киева оперативного"

Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой, 14 утром 6 октября. По неизвестным пока причинам в 16 многоэтажках пропал свет.

Жители домов вызвали электриков, но те не смогли зайти в подстанцию из-за Chevrolet.

На место происшествия вызвали полицию. Впрочем, патрульные никоим образом не повлияли на ситуацию.

По словам свидетелей, полицейские лишь посмотрели на припаркованную машину и отметили, что проезду других машин она не мешает. Из-за этого инспекторы отказались вызвать эвакуатор и уехали, оставив тысячи людей с нерешенной проблемой.

Как именно нашли выход из ситуации, неизвестно. Скорее всего, владелица Chevrolet все же появилась и перегнала свою машину.