В Киеве жители 16 домов долго сидели без света из-за припаркованной возле трансформатора машины
Источник:"Киев оперативный"
Из - за аварии оказались обесточенными дома одного из крупнейших по количеству населения районов Киева – Позняков. Тысячи людей ждали, пока специалисты смогут попасть к трансформаторной подстанции.
Сложность доступа к оборудованию заключалась в том, что непосредственно на входе в здание припарковалась владелица Chevrolet Lacetti. Как отметили местные жители, женщина бездумно оставила машину и даже не указала контактного номера телефона.
Смотрите также В Броварах под Киевом в серьезном ДТП пострадал полицейский: жуткие фото
Оттащить машину или переставить ее очевидцы инцидента не смогли.
Полицейские не увидели нарушения
Машина мешала открыть двери подстанции / Фото "Киева оперативного"
- Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой, 14 утром 6 октября. По неизвестным пока причинам в 16 многоэтажках пропал свет.
- Жители домов вызвали электриков, но те не смогли зайти в подстанцию из-за Chevrolet.
- На место происшествия вызвали полицию. Впрочем, патрульные никоим образом не повлияли на ситуацию.
- По словам свидетелей, полицейские лишь посмотрели на припаркованную машину и отметили, что проезду других машин она не мешает. Из-за этого инспекторы отказались вызвать эвакуатор и уехали, оставив тысячи людей с нерешенной проблемой.
Как именно нашли выход из ситуации, неизвестно. Скорее всего, владелица Chevrolet все же появилась и перегнала свою машину.