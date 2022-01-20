Киевлянам показали раритетную схему маршрута подземного скоростного трамвая: уникальное фото

В Киеве планировали проложить подземный маршрут скоростного трамвая. Он должен был соединять Борщаговскую линию и мост Патона.

Раритетным фото со схемой движения травмая поделился блогер Олег Тоцкий. Он отметил, что эта линия должна была пролегать через центр украинской столицы.

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Амбициозный "замороженный" проект

Оказалось, что обнародованная схема датирована еще 1994 годом. Ее нарисовал Киевпроект и даже обозначил на ней будущие станции.

В целом планы построить линию подземного скоростного трамвая появились еще в советские времена и были актуальными вплоть до второй половины 1990-х годов.

Так, в 1997 году на одной из пресс-конференций об идее нового маршрута с пересадочным узлом на метро "Печерская" говорил даже покойный экс-мэр Киева Александр Омельченко.



Подземный скоростной трамвай должен был соединять Борщаговскую линию с мостом Патона / Фото из фейсбука Олега Тоцкого

Текст публикации Олега Тоцкого:

К схеме "Печерской" 1991 года, на которой была также обозначена и подземная трасса скоростного трамвая, поступило много вопросов по трассировке трамвая через центр города (от нынешней Борщаговской линии до моста Патона).

Вспомнил, что я имею схему развития скоростного транспорта 1994 года из Киевпроекта, где подробно показана как сама трассировка, так и запланированные станции скоростного трамвая. Что ж, впервые на экранах.

В таком виде эта линия планировалась еще с советских времен и по крайней мере до второй половины 1990-х (в 1997 году о планах строительства трамвая через центр и организации пересадки на "Печерской" на одной из пресс-конференций рассказывал некто Омельченко Александр Александрович).