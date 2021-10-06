По словам заместителя мэра Киева Александра Густелева, подготовка к строительству ветки, которая соединит Кольцевую дорогу с Троещиной, уже началась. Виталий Кличко уже подписал соответствующее распоряжение КГГА №2108, которое предусматривает проведение нужных для этого работ.

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Первый участок, который собираются открыть, – от станции "Глыбочицкая" до "Радужной".

Строительство внизу моста продолжается



На мосту уже строят 3 станции метро / Фото КГГА

Заместитель Кличко отметил, что важной составляющей ветки метро будет мост через Днепр, движение по которому в скором времени планируют открыть.

Сейчас на нижнем ярусе конструкции продолжается строительство соответствующей станции метрополитена.

Кроме того, работают подрядчики и на Левом берегу, где метро будет проходить под землей.

Строительство тоннелей продолжается и для будущей станции "Радужная".



На Левом берегу тоже продолжается строительство тоннелей метро / Фото КГГА

В целом участок метро на Троещину предполагает появление станции "Глубочицкая" (с которой можно будет пересесть на "Лукьяновскую"), "Подольская" (с пересадкой на "Тараса Шевченко"), "Судостроительная" на Рыбальском острове, "Труханов остров", "Залив Десенка" и непосредственно "Радужная", которую разместят уже на Левом берегу.



Схема расположения станций метро на новой ветке подземки Киева / Иллюстрация "Типичный Киев"

Кроме того, по словам Густелева, в перспективе власти города предусмотрели также строительство пересадочных узлов между четвертой веткой и станциями "Вокзальная", "Лукьяновская" и "Тараса Шевченко".