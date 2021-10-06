За словами заступника мера Києва Олександра Густєлєва, підготовка до будівництва гілки, яка поєднає Кільцеву дорогу з Троєщиною, вже розпочалася. Віталій Кличко вже підписав відповідне розпорядження КМДА №2108, яке передбачає проведення потрібних для цього робіт.

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Першою ділянкою, яку збираються відкрити, – від станції "Глибочицька" до "Райдужної".

Будівництво внизу мосту вже триває



На мосту вже будують 3 станції метро / Фото КМДА

Заступник Кличка наголосив на тому, що важливою складовою гілки метро буде міст через Дніпро, рух яким незабаром планують відкрити.

Наразі на нижньому ярусі конструкції вже триває будівництво відповідної станції метрополітену.

Крім того, працюють підрядники й на лівому березі, де метро йтиме під землею.

Будівництво тунелів триває й для майбутньої станції "Райдужна".



На Лівому березі також триває будівництво тунелів метро / Фото КМДА

Загалом ділянка метро на Троєщину передбачає появу станції "Глибочицька" (з якою можна буде пересісти на "Лук'янівську"), "Подільська" (з пересадкою на "Тараса Шевченка", "Суднобудівна" на Рибальському острові, "Труханів острів", "Затока Десенка" та безпосередньо "Райдужна", яку розташують вже на Лівому березі.



Схема розташування станцій метро на новій гілці підземки Києва / Ілюстрація "Типичный Киев"

Крім того, за словами Густєлєва, у перспективі влада міста передбачила також будівництво вузлів з пересадки між четвертою гілкою й станціями "Вокзальна", "Лук’янівська" та "Тараса Шевченка".