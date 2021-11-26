Киевляне предложили сменить пол "Родины-матери" для декоммунизации

Киевляне выступили с идеей заменить статую "Родины-матери" на фигуру архистратига Михаила, который является покровителем столицы. Такую петицию создали 24 ноября.

Однако они предложили не демонтировать памятник, а лишь частично его изменить. Автором инициативы стал Александр Артемов. Сейчас ее поддержали еще 11 человек.

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Демонтировать нельзя – помиловать

В петиции отмечается, что "Родина-мать" на Печерских холмах столицы является самым высоким монументальным сооружением в Европе и одним из самых известных туристических сооружений Киева. Однако современные реалии требуют ее переосмысления.

Первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям нашего общества. В то же время, ее демонтаж представляется нецелесообразным, во-первых, поскольку она прочно вписалась в очертания нашего города, во-вторых – по экономическим соображениям,

– считает Артемов.

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Чтобы петицию рассмотрели, необходимо, чтобы она собрала 6000 голосов за два месяца.

По мнению автора петиции, статуя "Родины-Матери" выглядит довольно мужественно и еще и вооружена мечом и щитом. Следовательно, ее якобы будет несложно переделать в архистратига Михаила.

Для этого скульпторам необходимо убрать у памятника грудь, заменить советский герб на герб Киева и прикрепить крылья. Кроме того, Артемов предложил сделать их подвижными от ветра, если на это найдутся средства.