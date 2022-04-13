Киевляне теперь смогут следить за состоянием воздуха в приложении "Киев Цифровой"

С сегодняшнего дня, 13 апреля, жители столицы смогут следить за состоянием воздуха в Киеве в приложении "Киев цифровой". Власти дополнили сервис данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.

Такую информацию сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что столица продолжает ужесточать контроль за состоянием атмосферного воздуха.

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Кличко отметил, что в результате военных действий и обстрелов в пригородах столицы возникали пожары, которые ухудшали состояние воздуха. Поэтому власти продолжают усиливать контроль за его состоянием.

В столице уже работают 5 стационарных комплексов европейского образца, которые тщательно исследуют качество воздуха по около 10 показателям. А скоро добавим и измерение радиационного фона,

– рассказал мэр города.

По его словам, такие посты есть на левом и правом берегах Киева. Виталий Кличко сегодня посетил один из таких постов на Подоле и отметил, что его установили еще в декабре прошлого года.

Глава КГГА рассказал, что в этом году планируется установка еще 3 стационарных пунктов наблюдения – в Деснянском, Голосеевском и Святошинском районах.



"Также в Киеве расположены более 40 индикативных постов мониторинга воздуха, которые дополняют данные основных пунктов", – добавил Кличко.

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