Киевлянин застрелил возлюбленную и сказал, что они "развлекались"

Правоохранители задержали киевлянина, который застрелил свою любимую. Он сказал, что они были пьяными и просто развлекались.

Трагедия произошла вечером 6 февраля. А о задержании 43-летнего подозреваемого рассказали уже на следующий день.

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Задержанный за убийство мужчина / Фото Нацполиции

Потерпевшую пытались спасти

К правоохранителям этот мужчина обратился самостоятельно. Он сказал, что случайно ранил свою 37-летнюю гражданскую жену. На место немедленно выехали не только следователи полиции, но и скорая.

Следователь работает на месте трагедии / Фото Нацполиции

Однако врачи в этой ситуации уже были бессильны. Женщина умерла в момент, когда ей оказывалась первая медицинская помощь. Правоохранители изъяли пистолет и задержали подозреваемого.

Травматический пистолет, из которого убили женщину / Фото Нацполиции

Следователи установили, что мужчина с женщиной выпивали алкоголь и решили развлечься с помощью оружия. Злоумышленник приставил травматический пистолет к голове любимой и выстрелил в затылок.

Что чревато задержанному

Правоохранители расследуют трагедию по статье об умышленном убийстве. Если вину мужчины смогут доказать, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Другое событие недавно

29 января сообщили о жутком двойном убийстве, которое произошло на Киевщине. Жертвами преступления стали супруги, которые приехали из Волынской области.

Событие получило огласку и на место трагедии приехал начальник регионального управления полиции. Сначала следователи сообщали, что это могло быть заказным убийством.