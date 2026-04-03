Киевская область оказалась под массированной атакой врага: погиб человек
Россияне утром 3 апреля массированно атаковали Киев и столицу, применив для него ракеты и беспилотники. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник.
Какие последствия атаки на Киевскую область?
Воздушную тревогу по региону начали объявлять с около 06:33 из-за угрозы дронового удара, впоследствии россияне запустили и ракеты. В 11:28 Николай Калашник сообщил о массированной атаке на область.
В области работают силы противовоздушной обороны. Наши защитники делают все возможное, чтобы сбить как можно больше вражеских целей и защитить людей,
– написал он.
К сожалению, по состоянию на 11:30 известно о по меньшей мере одном погибшем в результате российской атаки. По предварительной информации, ранения получил один человек. Отмечается, что оказывают всю необходимую помощь.
"Прошу всех жителей области реагировать на сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие. Не игнорируйте опасность. Враг продолжает атаковать наши общины", – резюмировал руководитель ОВА.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще прозвучали взрывы?
- Незадолго до этого российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на маршрутку в Херсоне, в результате чего пострадали семь человек, среди которых 19-летняя девушка и 51-летний водитель в тяжелом состоянии.
- Под ударом оказалась и Полтавская область. В Миргородском и Полтавском районах зафиксированы падения вражеских БПЛА. Есть повреждения на территории частных домовладений и фермерского хозяйства.
- Также российский дрон ударил по ТРЦ в центре Сум, известно о по меньшей мере четырех пострадавших. По данным местных властей, на месте атаки продолжается обследование, уточняются последствия и масштабы разрушений.