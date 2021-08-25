На Киевщине чиновники 2 года незаконно рубили лес: навредили государству на 13 миллионов

В Киевской области прокуратура объявила подозрение 7 чиновникам, которые в течение 2 лет незаконно вырубали лес. Государственные деятели нанесли ущерб государству на 13 млн гривен.

"Черные лесорубы" все списывали на санитарные рубки, которые проводились без оценки воздействия на окружающую среду и получения соответствующего заключения. Они вносили неправдивые сведения в документацию для получения лесорубочного билета и обеспечивали безосновательное дробление однородных лесных участков площадью не более 1 га, что давало им возможность воспользоваться упрощенной процедурой, которая не требует получения заключения.

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Подделывали документы

В дальнейшем, представители лесохозяйственного предприятия согласовали документацию с ложными данными в соответствующем контролирующем органе, должностные лица которого систематически проявляли служебную халатность и утверждали эти документы.

Кроме того, установлено, что "черные лесорубы" изготовили акт санитарного и лисопатологичного обследования лесных насаждений, в котором указали ложные сведения о санитарном состоянии лесов площадью 1,1 гектара. На основании этого был издан лесорубный билет по лесу, который по своему санитарному состоянию вырубке не подлежал.

Кого будут судить

В суд пойдут экс-руководитель, руководитель, должностные лица одного из лесохозяйственных государственных предприятий, чиновник одного из территориальных органов Гослесагентства Украины, а также работники предприятия ДЛСП "Київлісозахист". Все они причастны к незаконной порубке леса по предварительному сговору, а также обвиняются в служебной халатности.