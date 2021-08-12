На Киевщине перевозчики начали снижать тарифы: список маршрутов

В Киевской области некоторые перевозчики достигли компромисса с властью и согласились снизить цены на проезд. Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах.

По мнению областной администрации, это разумный компромисс, который учитывает экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. В ОГА надеются, что остальные перевозчики также пойдут на уступки.

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На каких маршрутах уже снизили цену проезда

Вишневое – Киев

Боярка – Киев

Васильков – Киев

Кривое Озеро – Киев

Ирпень – Киев

Чабаны – Киев

Петровское – Киев

Крюковщина – Киев АС Киев

Крюковщина – Киев АС Южная

Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

Тарифы должны были расти с сентября

В июле этого года сообщалось, что с сентября могут на 10-16% вырасти цены на проезд в транспорте пригорода Киева. Некоторые перевозчики уже это сделали.