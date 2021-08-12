По мнению областной администрации, это разумный компромисс, который учитывает экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. В ОГА надеются, что остальные перевозчики также пойдут на уступки.
К теме В Киеве появится новый маршрут из Академгородка на Виноградарь
На каких маршрутах уже снизили цену проезда
- Вишневое – Киев
- Боярка – Киев
- Васильков – Киев
- Кривое Озеро – Киев
- Ирпень – Киев
- Чабаны – Киев
- Петровское – Киев
- Крюковщина – Киев АС Киев
- Крюковщина – Киев АС Южная
Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.
Тарифы должны были расти с сентября
В июле этого года сообщалось, что с сентября могут на 10-16% вырасти цены на проезд в транспорте пригорода Киева. Некоторые перевозчики уже это сделали.