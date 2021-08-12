На думку обласної адміністрації, це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. В ОДА сподіваються, що решта перевізників також підуть на поступки.

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На яких маршрутах вже знизили ціну проїзду

Вишневе – Київ

Боярка – Київ

Васильків – Київ

Криве Озеро – Київ

Ірпінь – Київ

Чабани – Київ

Петрівське – Київ

Крюківщина – Київ АС Київ

Крюківщина – Київ АС Південна

Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18%.

Тарифи повинні були рости з вересня

У липні цього року повідомлялось, що з вересня можуть на 10-16% зрости ціни на проїзд у транспорті передмістя Києва. Деякі перевізники вже це зробили.

Нагадаємо, що у Києві презентували нові автобуси, які повинні замінити брудні маршрутки. У такому транспорті працюватимуть чемні водії й не буде шансону.