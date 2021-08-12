На думку обласної адміністрації, це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. В ОДА сподіваються, що решта перевізників також підуть на поступки.
До теми У Києві з’явиться новий маршрут з Академмістечка на Виноградар
На яких маршрутах вже знизили ціну проїзду
- Вишневе – Київ
- Боярка – Київ
- Васильків – Київ
- Криве Озеро – Київ
- Ірпінь – Київ
- Чабани – Київ
- Петрівське – Київ
- Крюківщина – Київ АС Київ
- Крюківщина – Київ АС Південна
Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18%.
Тарифи повинні були рости з вересня
У липні цього року повідомлялось, що з вересня можуть на 10-16% зрости ціни на проїзд у транспорті передмістя Києва. Деякі перевізники вже це зробили.