На Киевщине поймали мужчину, который за несколько часов ограбил два магазина цветов
Источник:полиция Киевской области
Полицейские задержали серийного грабителя, который действовал в Бучанском районе Киевской области. Два преступления мужчина совершил ночью 4 ноября.
Правоохранители узнали об ограблении сразу двух цветочных магазинов в селе Петропавловская Борщаговка. Заявительницы рассказали полицейским о том, что неизвестный разбил витрины кирпичом и угрожал продавщицам физической расправой.
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В обоих случаях злоумышленник забрал выручку и мобильные телефоны женщин.
Может сесть на 8 лет
- Следователи, работавшие на местах преступления, установили, что грабежи произошли на улице Кольцевой Киевской области.
- Злоумышленник начинал нападения с разбивания витрин, заходил внутрь и требовал от женщин отдать ему деньги и смартфоны.
- Правоохранители довольно быстро установили личность подозреваемого и задержали его.
Фигурантом преступления оказался 28-летний житель Петропавловской Борщаговки. Ему инкриминируют совершение грабежа с проникновением.
Недавно суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Если же мужчину признают виновным в совершении преступлений, ему грозит от 4 до 8 лет заключения.
Смотрите видео с грабителем цветочных магазинов на Киевщине: