На Киевщине поймали мужчину, который за несколько часов ограбил два магазина цветов

Полицейские задержали серийного грабителя, который действовал в Бучанском районе Киевской области. Два преступления мужчина совершил ночью 4 ноября.

Правоохранители узнали об ограблении сразу двух цветочных магазинов в селе Петропавловская Борщаговка. Заявительницы рассказали полицейским о том, что неизвестный разбил витрины кирпичом и угрожал продавщицам физической расправой.

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В обоих случаях злоумышленник забрал выручку и мобильные телефоны женщин.

Может сесть на 8 лет

Следователи, работавшие на местах преступления, установили, что грабежи произошли на улице Кольцевой Киевской области.

Злоумышленник начинал нападения с разбивания витрин, заходил внутрь и требовал от женщин отдать ему деньги и смартфоны.

Правоохранители довольно быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Фигурантом преступления оказался 28-летний житель Петропавловской Борщаговки. Ему инкриминируют совершение грабежа с проникновением.

Недавно суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Если же мужчину признают виновным в совершении преступлений, ему грозит от 4 до 8 лет заключения.

Смотрите видео с грабителем цветочных магазинов на Киевщине: