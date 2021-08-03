На Киевщине поймали водителя, который ездил с нарисованными маркером номерами

Патрульные полицейские остановили Chevrolet Lacetti, номерные знаки которого были самодельными. Необычного нарушителя обнаружили в центре села Чайки Киевской области.

Из-за чего именно 30-летний владелец Chevrolet решил заменить номера государственного образца на самодельные, неизвестно. Впрочем, поскольку использование подобных художественных работ запрещено, мужчину оштрафуют.

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За вождение машины с номерами, которые не соответствуют стандартам, предусмотрен штраф в 170 гривен.

Рисовал маркером на картоне

Машину с нарисованными от руки номерами патрульные увидели на улице Печерской в ​​Чайках около 9:00 3 августа.

Правоохранители остановили машину и выяснили, что владелец просто нарисовал буквы и числа номера спереди черным маркером.

За использование номеров, которые не соответствуют стандартам, в отношении водителя составили соответствующий протокол.

Кроме того, полицейские напомнили, что водителям запрещается управлять машинами, на которых: