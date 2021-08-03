На Киевщине поймали водителя, который ездил с нарисованными маркером номерами
Источник:патрульная полиция Киевской области
Патрульные полицейские остановили Chevrolet Lacetti, номерные знаки которого были самодельными. Необычного нарушителя обнаружили в центре села Чайки Киевской области.
Из-за чего именно 30-летний владелец Chevrolet решил заменить номера государственного образца на самодельные, неизвестно. Впрочем, поскольку использование подобных художественных работ запрещено, мужчину оштрафуют.
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За вождение машины с номерами, которые не соответствуют стандартам, предусмотрен штраф в 170 гривен.
Рисовал маркером на картоне
Машину с нарисованными от руки номерами патрульные увидели на улице Печерской в Чайках около 9:00 3 августа.
Правоохранители остановили машину и выяснили, что владелец просто нарисовал буквы и числа номера спереди черным маркером.
За использование номеров, которые не соответствуют стандартам, в отношении водителя составили соответствующий протокол.
Кроме того, полицейские напомнили, что водителям запрещается управлять машинами, на которых:
- установлены номера другой машины;
- номерные знаки не отвечают требованиям стандартов;
- номер закреплен в не установленном для этого месте;
- с расстояния 20 метров нельзя четко определить все символы номеров;
- отсутствуют, перевернутые или неосвещенные номера.