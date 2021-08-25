На Киевщине полицейский сбил пешехода: оба в больнице
Источник:полиция Киевской области
В селе Новые Петровцы, что возле Вышгорода, 24 августа полицейский на Volkswagen сбил человека. Пешеход выбежал на дорогу в непредназначенном месте.
ДТП произошло около 23 часов на улице Свято-Покровская. В результате аварии полицейский получил ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.
Читайте также В центре Киева машина заблокировала движение троллейбусов, ее отнесли на тротуар: красноречивое видео
Детали ДТП
О травмах пешехода правоохранители не сообщили, но он находится в больнице. Пострадавшему 22 – 23 года.
В селе Новые Петровцы 28-летний старший лейтенант полиции на автомобиле "Volkswagen" двигался по улице Свято-Покровская, где произошло столкновение с пешеходом, который выбежал на проезжую часть неосвещенного участка дороги в непредназначенном для перехода месте,
– говорится в сообщении полиции Киевщины.
ДТП произошло возле автозаправки – где есть освещение ночью. Впрочем, его было не достаточно для того, чтобы избежать столкновения.
Место ДТП / Фото полиции Киевской области
Сейчас Государственное бюро расследований проводит расследование по данному факту.Напомним, что в ночь на 25 августа в Киеве произошло еще одно ДТП – на улице Елены Телиги перевернулся пассажирский автобус "Кишинев – Москва".