На Киевщине псевдоминер совершил переполох, пообещав взорвать школу: фото с места инцидента

В городе Славутич Киевской области неизвестный злоумышленник пригрозил взорвать школу и требовал выкуп, чтобы отказаться от преступного плана. Это произошло 8 декабря.

Об опасности взрыва мужчина сообщил в сообщении, которое поступило в 10:00 на электронный адрес школы. Педагоги немедленно передали его содержание правоохранителям.

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Николай, да не тот

Как пишет телеграм-канал "Алярм", в письме злоумышленник написал следующее: "Меня зовут Николай, я собираюсь взорвать вашу школу". Кроме того, он сразу указал реквизиты, на которые можно перевести выкуп.

На место происшествия прибыли следователи, полицейские, кинологи, взрывотехники, бойцы ГСЧС и Национальной гвардии. Они оперативно эвакуировали более 400 учеников, учителей и других сотрудников школы.

Неудачная шутка

Правоохранители тщательно проверили помещение образовательного учреждения и близлежащую территорию, но, к счастью, не обнаружили ни одного подозрительного предмета. Теперь они занимаются поиском псевдоминера, чтобы привлечь к ответственности.

Подозрительный "флешмоб"

Подобная история случилась 8 декабря в Яворове во Львовской области. Там так же на электронную почту пришло письмо с уведомлением о якобы заминировании. Поэтому всех людей из классов были вынуждены эвакуировать.

В Славутиче эвакуировали школу из-за сообщения о минировании / Фото полиции Киевской области, телеграм-канала "Алярм"

Текст публикации полиции Киевской области:

Полицейские Вышгородщины устанавливают обстоятельства сообщения о заминировании школы в городе Славутич.

Сегодня примерно в 10 часов на электронный адрес школы поступило сообщение о заминировании. Сотрудники школы сообщили об этом полиции.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Вышгородского районного управления полиции, ГСЧС, нацгвардейцы, кинологи и взрывотехники полиции Киевщины.

Всех детей и персонал немедленно эвакуировали. Правоохранители обследовали помещение школы и окружающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Информация не нашла своего подтверждения. В настоящее время правоохранители устанавливают личность псевдоминера.