На Киевщине руководитель госпредприятия требовал 40 тысяч взятки

Полицейские сообщили о подозрении 55-летнему руководителю одного из государственных предприятий. Мужчина незаконно хотел передать в аренду склад за взятку в размере 40 тысяч гривен.

Средства руководитель госпредприятия получал в несколько этапов. Об этом сообщили 17 ноября.

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Мужчина по предварительной договоренности пытался передать в аренду складское помещение общей площадью 610 квадратных метров. Он хотел организовать это, нарушая процедуру, утвержденную действующим законодательством.

Средства мужчина получал частями дважды: первую сумму – в середине сентября, а вторую – 26 октября.



Руководитель госпредприятия требовал взятку / Фото полиции Киевщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи сообщили мужчине о подозрении за "получение неправомерной выгоды должностным лицом". Максимально ему может грозить от 2 до 4 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до 3 лет.



Мужчина требовал 40 тысяч неправомерной выгоды / Фото полиции Киевщины

Разоблачили взяточничество мужчины сотрудники полиции Киевщины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований при руководстве прокуратуры в военной и оборонной сфере.



Ему объявили подозрение за "получение неправомерной выгоды" / Фото полиции Киевщины