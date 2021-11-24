На Киевщине застройщик оконфузился рекламой с матерными словами

На Киевщине застройщик "Отважных" разместил рекламу своей недвижимости с нецензурной лексикой. Соответствующее фото появилось в Сети 23 ноября.

Теперь им заинтересовались в Ирпенском городском совете и хотят привлечь к ответственности за неприемлемый "креатив".

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Депутат Ирпенского Минского совета Тимур Нагалевский рассказал, что ему позвонили из офиса уполномоченного по защите государственного языка. Там возмутились нецензурной рекламой и бездействием местных властей.

Жалобы от ирпенцев пошли к ним наверх. Завтра буду предлагать рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Ирпенского горсовета по вопросам регламента, депутатской этики и внутренней политики, выявления и противодействия коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами и информационной политики,

– сказал депутат.

По его словам, одна попытка такого рассмотрения уже была, впрочем, тогда не хватило голосов. Также скандальную рекламу обсуждала комиссия Киевского областного совета. Несмотря на это, билборды до сих пор висят в Ирпене и вдоль трасс на окраинах Киева.



Скандальная реклама застройщика в Ирпене / Фото из Фейсбука Тимура Нагалевского

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Нагалевский добавил, что, кроме всего, попросил вмешаться в ситуацию ирпенского городского голову. Депутат надеется, что тот обратится к конечному бенефициару компании, которая сделала себе "громкую" рекламу. Кроме того, застройщик является лидером политической партии, которую представляет городской голова и крупнейшая фракция в городском совете.

В случае, если это не даст никаких результатов, Нагалевский пообещал привлечь к разрешению ситуации Министерство внутренних дел и лично его главу Дениса Монастырского.

Текст публикации Тимура Нагалевского:

Сегодня звонили из офиса уполномоченного по защите государственного языка. Относительно печально известной рекламы в Ирпене (на фото). Спрашивали, не можем ли мы навести порядок самостоятельно на городском уровне. Потому что жалобы от ирпенцев пошли к ним наверх.

Завтра буду предлагать рассмотреть этот вопрос на заседании комиссии Ирпенского горсовета по вопросам регламента, депутатской этики и внутренней политики, выявления и противодействия коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами и информационной политики.

Одна попытка уже была, не хватило голосов. Также этот вопрос уже рассматривала комиссия Киевского облсовета. Но билборды висят до сих пор уже более месяца, как в самом Ирпене, так и на автодорогах, которые соединяют Ирпень со столицей.

Кроме того, сегодня я обратился к ирпенскому мэру с просьбой, чтобы он обратился к конечному бенефициару компании, которая рекламируется в такой способ, и который является лидером политической партии, которую представляет городской голова и самая большая фракция в городском совете. Городской голова заверил, что обратится и к бенефициару, и к его рекламной компании, которая монопольно держит рынок наружной рекламы в городе.

Если и после этого ничего не будет решено, то я с коллегами по городскому совету готов предложить обратиться вместе с уполномоченным по защите государственного языка, советницей-уполномоченной президента по правам ребенка в Министерство внутренних дел и лично к Денису Монастырскому.