Тепер ним зацікавилися в Ірпінській міській раді й хочуть притягнути до відповідальності за неприйнятний "креатив".

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Скандал дійшов до мовного омбудсмена

Депутат Ірпінської мінської ради Тимур Нагалевський розповів, що йому подзвонили з Офісу уповноваженого із захисту державної мови. Там обурилися через нецензурну рекламу та бездіяльність місцевої влади.

Скарги від ірпінців пішли до них нагору. Завтра буду пропонувати розглянути це питання на засіданні комісії Ірпінської міськради з питань регламенту, депутатської етики та внутрішньої політики, виявлення та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційної політики,

– сказав депутат.

За його словами, одна спроба такого розгляду вже була, втім тоді забракло голосів. Також скандальну рекламу обговорювала комісія Київської обласної ради. Попри це, білборди досі висять в Ірпені та вздовж трас на околицях Києва.



Скандальна реклама забудовника в Ірпені / Фото з фейсбуку Тимура Нагалевського

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Нагалевський додав, що, крім всього, попросив втрутитися в ситуацію ірпінського міського голову. Депутат сподівається, що той звернеться до кінцевого бенефіціара компанії, яка зробила собі "гучну" рекламу. Крім того, забудовник є лідером політичної партії, яку представляє міський голова та найбільша фракція в міській раді.

У разі, якщо це не дасть ніяких результатів, Нагалевський пообіцяв залучити до вирішення ситуації Міністерство внутрішніх справ та особисто його очільника Дениса Монастирського.

Текст публікації Тимура Нагалевського:

Сьогодні дзвонили з Офісу уповноваженого із захисту державної мови. Щодо сумнозвісної реклами в Ірпені (на фото). Питали, чи ми не можемо навести лад самостійно на міському рівні. Бо скарги від ірпінців пішли до них нагору.

Завтра буду пропонувати розглянути це питання на засіданні комісії Ірпінської міськради з питань регламенту, депутатської етики та внутрішньої політики, виявлення та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами та інформаційної політики.

Одна спроба вже була, не вистачило голосів. Також це питання вже розглядала комісія Київської облради. Але білборди висять досі уже понад місяць, як в самому Ірпені, так і на автошляхах, які сполучають Ірпінь зі столицею.

Крім того, сьогодні я звернувся до ірпінського міського голови з проханням, аби він звернувся до кінцевого бенефіціара компанії, яка рекламується в такий спосіб, і який є лідером політичної партії, яку представляє міський голова та найбільша фракція в міській раді. Міський голова запевнив, що звернеться і до бенефіціара, і до його рекламної компанії, яка монопольно тримає ринок зовнішньої реклами в місті.

Якщо й після цього нічого не буде вирішено, то я з колегами по міській раді готовий запропонувати звернутися разом з уповноваженим із захисту державної мови, радницею-уповнаваженою президента з прав дитини до Міністерства внутрішніх справ та особисто до Дениса Монастирського.