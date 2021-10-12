Киевская полиция обыскивала Святошинскую РГА

Постоянные обыски у киевских чиновников и коммунальщиков продолжаются. 12 октября работники прокуратуры и полиции проводили следственные действия в управлении Святошинской райгосадминистрации.

Правоохранители пришли в административное здание на проспекте Победы, 97 в рамках расследования уголовного дела о хищении средств на ремонте лифтов. Обыски также проходили у подрядчиков.

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По данным следствия, чиновники и представители частной компании якобы завышали стоимость и объем выполненных работ.

Сумму убытков не назвали



Полиция продолжает обыски в Киеве / Фото прокуратуры Киева

В прокуратуре Киева говорят, что частная компания с 2019 до 2020 года осуществляла капитальные ремонты лифтов в домах Святошинского района.

Стоило бюджету столицы это 20 миллионов гривен.

Подрядчики якобы выполнили задание не в полном объеме, а чиновники при этом приняли всю работу.

Кроме того, частная компания, по данным следствия, заказывала субподряды у фиктивных фирм.



Лифт, якобы модернизировали / Фото прокуратуры Киева

Сколько средств якобы похитили чиновники и представители организации на этой сделке, правоохранители не говорят.

Во время обысков следователи искали документы, касающиеся заказа работ и их выполнения.

Кто конкретно из чиновников фигурирует в производстве, неизвестно. Досудебное расследование дела о завладении бюджетными средствами группой лиц продолжается.