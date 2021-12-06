Киевского коммунальщика будут судить за растрату 260 тысяч во время ремонта подземных переходов
Источник:прокуратура Киева
Работники прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района Киева. Мужчину обвиняют в растрате бюджетных средств, которые выделили на ремонт подземных переходов.
По данным следствия, коммунальщик растратил средства благодаря злоупотреблению служебным положением по предварительному сговору с подрядчиками. Схему чиновник реализовал в рамках реализации договоров с частными компаниями о реконструкции двух подземных переходов.
Смотрите также В Киеве будут судить чиновника КГГА, которого поймали на взятке в 2 тысячи долларов
Правоохранители утверждают, что на проект выделили 1,5 миллиона гривен.
Часть работ вообще не выполняли
- Полицейские выяснили, что в течение 2020 года ДЭУ Деснянского района заключило с частными компаниями два договора, которые касались ремонта переходов.
- Впрочем, вместо проведения работ в полном объеме подрядными якобы провели лишь частичные работы по текущему ремонту. Некоторые пункты договора вообще якобы не были выполнены.
- Во время проверки предполагаемого правонарушения, которое совершил злоумышленник, следователи установили, что одна из подрядных организаций имеет признаки фиктивности.
Несмотря на это, руководитель ДЭУ подписал акты приемки выполненных ремонтных работ и дал указание бухгалтерии перечислить деньги за невыполненные ремонтные работы. В результате сделки из бюджета Киева растратили 260 тысяч гривен.
Вскоре в Деснянском райсуде начнут рассматривать обвинительный акт в отношении служащего. Если служители Фемиды признают его виновным, коммунальщику грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, мужчине могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года после увольнения.
Смотрите видео 24 канала о краже средств во время ремонта дорог в рамках "Большой стройки":