Киевского коммунальщика будут судить за растрату 260 тысяч во время ремонта подземных переходов

Работники прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района Киева. Мужчину обвиняют в растрате бюджетных средств, которые выделили на ремонт подземных переходов.

По данным следствия, коммунальщик растратил средства благодаря злоупотреблению служебным положением по предварительному сговору с подрядчиками. Схему чиновник реализовал в рамках реализации договоров с частными компаниями о реконструкции двух подземных переходов.

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Правоохранители утверждают, что на проект выделили 1,5 миллиона гривен.

Часть работ вообще не выполняли

Полицейские выяснили, что в течение 2020 года ДЭУ Деснянского района заключило с частными компаниями два договора, которые касались ремонта переходов.

Впрочем, вместо проведения работ в полном объеме подрядными якобы провели лишь частичные работы по текущему ремонту. Некоторые пункты договора вообще якобы не были выполнены.

Во время проверки предполагаемого правонарушения, которое совершил злоумышленник, следователи установили, что одна из подрядных организаций имеет признаки фиктивности.

Несмотря на это, руководитель ДЭУ подписал акты приемки выполненных ремонтных работ и дал указание бухгалтерии перечислить деньги за невыполненные ремонтные работы. В результате сделки из бюджета Киева растратили 260 тысяч гривен.

Вскоре в Деснянском райсуде начнут рассматривать обвинительный акт в отношении служащего. Если служители Фемиды признают его виновным, коммунальщику грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, мужчине могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года после увольнения.

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