Киевский ученик упал с козырька школы во время катания на велосипеде: эпическое видео

Парень решил показать трюк и эффектно спрыгнуть с плиты козырька учебного заведения, однако приземление не было удачным. Произошел инцидент 1 сентября в киевской школе №212.

Запись достаточно серьезного падения подростка с высоты 2 этажа сделали очевидцы инцидента. По предварительным данным, райдер не получил серьезных травм.

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Впрочем, медики отмечают, что повреждения от такого падения могут проявиться через некоторое время.

Снимал видео для тиктока

Инцидент произошел около 15:00 на территории школы №212 на улице Курчатова, 18/2 в Киеве.

Парень в шлеме поднялся на козырек здания, после чего разогнался и пытался перепрыгнуть через ступеньки.

Приземлиться на оба колеса ему не удалось, поэтому спортсмен потерял равновесие и достаточно сильно ударился.

После падения парень быстро поднялся на ноги. Скорую ему якобы не вызывали.

Смотрите видео падения парня с козырька школы в Киеве: