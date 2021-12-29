В киевском детсаду ребенка затравили из-за отказа мамы присоединиться к поборам

В столичном детском саду №681 (Святошинский район) разразился скандал из-за постоянных поборов. В одной из групп ребенку устроили буллинг из-за того, что мама отказалась сдавать деньги сверх меры.

Сбором денег занималась глава родительского комитета, которая решила выместить злость на оппонентку на ее ребенке.

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Из фонда исчезли тысячи

Мать одной из воспитанниц Марина Богдан возмутилась из-за того, что глава родительского комитета перестала давать отчеты об израсходованных средствах.

В конце концов, вместо сданных за год 50 тысяч гривен в копилке группы осталось минус 2 тысячи гривен.

Несмотря на подозрительную историю, с началом нового учебного года женщина, собиравшая деньги с других родителей, стала настаивать, чтобы они сдали ей по 200 гривен просто так и еще по 300 гривен на канцелярию. Кроме того, родители должны были потратить 5 тысяч гривен на поздравление педколлектива с профессиональным праздником.

Однако Богдана отказалась сдавать эти суммы и сдала деньги только на обеспечение дочери материалами для обучения.

Тетради были уже куплены заранее, отнесены в группу и подписаны именем ребенка. Но поскольку я сдала не всю сумму, которую хотела глава родительского комитета, она пришла в группу и попросила воспитательницу отдать тетради, купленные для моего ребенка. И внимание, воспитательница отдала!!!

– возмутилась женщина.

В конце концов, ребенку пришлось писать на листиках, а глава родительского комитета заявила, что эта девочка станет "белой вороной" в группе.

Упорная борьба

Обиженная мать решила не сдаваться и подала жалобу в высшие инстанции. В частности, в Министерстве образования и науки ей подтвердили, что ситуацию можно расценивать как буллинг против ребенка. В то же время, в ответе от Департамента образования и районного Управления образования не намекнули, что хотя бы провели с воспитательницей, забравшей у ребенка тетради, воспитательную беседу.

Мать пыталась выяснить отношения с заведующей детсадом, однако оказалось, что она находится в дружеских отношениях с председателем родительского комитета. Следовательно, все закончилось попыткой унизить написавшую жалобу женщину на родительском собрании.

Несмотря на это, заведующей садиком все же объявили выговор, а воспитательница заявила, что якобы лишилась премии. Что касается родительского комитета, то он прекратил свое существование.

Текст публикации Марины Богдан:

События происходили в Киеве, дошкольное учебное заведение №681. Как и во всех садах, у нас был родительский комитет, и ясно, что каждый месяц мы сдавали средства в фонд группы. Наш комитет состоял только из одной нашей главы, и решение о расходах она тоже принимала сама. За прошлый учебный год ни разу никто из родителей не попросил отчет, хотя в общей сложности тогда сдали более 50 тысяч гривен (на ремонт группы и ежемесячно в фонд).

В мае от главы родительского комитета пришло в вайбер-чат сообщение, что в фонде группы минус 2 тысячи гривен, и деньги снова нужны. Пожалуй, именно с этого для меня и началась история, а вместе с ней – недоверие и негодование.

И вот начало этого учебного года и предложение от главы – в фонд внести 200 гривен и 300 гривен на канцелярию + тетради для подготовки к школе. А еще информация, что из фонда у нас расходы 5 тысяч на поздравление педколлективу садика с их профессиональным праздником.

Я не согласилась вносить такую ​​большую сумму и внесла только ту часть, которая должна была идти на нужды ребенка. Тетради были уже куплены заранее, отнесены в группу и подписаны по имени ребенка. Но поскольку я сдала не всю сумму, которую хотела глава, она пришла в группу и попросила воспитательницу отдать тетради, купленные для моего ребенка. И внимание, воспитательница отдала!!!

В Министерстве образования сообщили, что ситуация считается буллингом. Потому что ребенок занимался на листочке, пока мы разбирались с этой историей. Но забегу наперед и скажу, что в письме Департамента образования и районного Управления образования не сказано, что с воспитательницей хотя бы была проведена беседа, вынесен выговор.

По нашему заявлению – заведующей выговор. А вот нашей воспитательнице ничего, значит, отдала тетради – и все.

П. С. Родительского комитета у нас в группе больше нет, сборов тоже. По словам воспитательницы, ее лишили премии, но не решением вышеуказанных управлений. Надеюсь, что продолжения конфликта уже не будет.