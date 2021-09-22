В киевском Гидропарке во время пожара нашли тело человека
Источник:ГСЧС Киева
На территории лодочной станции в Гидропарке Киева случился пожар. Спасатели уже потушили его. В результате возгорания погиб человек.
Как выяснили спасатели, пожар возник в металлическом вагончике. Произошло это 22 сентября около 16 часов. Причину возгорания устанавливают правоохранители.
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Нашли тело человека
В службу спасения поступило сообщение о пожаре в Гидропарке, который расположен в Днепровском районе.
Когда спасатели прибыли, то обнаружили пожар в металлическом вагончике. Впоследствии они нашли бездыханное тело человека. О возрасте и причине смерти не сообщают.
Работники ГСЧС локализовали возгорание в 16:36, а погасили его через пол часа.
Пожар произошел в Гидропарке / Фото ГСЧС Киева
На месте работали 10 спасателей, которые привлекли 2 единицы спецтехники. Причину пожара и обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранительные органы.