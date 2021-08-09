Пили возле могил и залезали на кресты: на киевском кладбище молодчики устроили веселую пирушку

Большая компания молодых людей устроила беспорядок на одном из кладбищ Киева. Свои поступки молодые люди снимали на телефон.

Запись с весельем возле могил кладбища появилась в соцсетях 6 августа. Компания из нескольких "неформалов" распивала алкоголь, нюхала белый порошок и безобразничала.

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Поступок молодых людей сильно разозлил киевлян. Некоторые активисты решили самостоятельно установить личности злоумышленников.

Всех уже нашли

На записи, который выложили в сообществе "Киев оперативный" в фейсбуке, видно, как развлекалась молодежь.

Одна из девушек цепляла на памятных свою кепку. Другая – позировала с цветком в зубах.

Ребята залезали на кресты и позировали для фото и видео.

Через некоторое время после огласки инцидента стало известно, что неравнодушные киевляне идентифицировали всех участников пирушки. Все они совершеннолетние.

Данные злоумышленников передали правоохранителям.

В полиции Киева инцидент пока не прокомментировали.

Смотрите видео, как молодые люди "отдыхают" на кладбище в Киеве: