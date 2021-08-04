Просто на эскалаторе: в киевском метро пассажиры устроили отчаянную драку – видео 18+

Разборки мужчины устроили на эскалаторе, который двигался вверх. Учитывая опасность для пассажиров на станции "Лыбидская", работникам киевской подземки пришлось останавливать прибор.

Видео драки двух пассажиров подземки выложили в сообществе "Киев оперативный" в телеграме. Судя по записи, работница метро быстро отреагировала на инцидент и не пускала других людей на эскалатор.

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Наверху обоих участников драки уже ждали полицейские.

Едва не скатились вниз

Инциденнт произошел вечером 3 августа на станции метро "Лыбидская". Из-за чего именно между двумя мужчинами произошел конфликт, пока неизвестно.

Пассажиры начали наносить друг другу хаотические удары по лицу. Впоследствии один из участников драки борцовским приемом бросил оппонента на эскалатор через себя.

В это время работники метро остановили прибор, а к мужчинам направились полицейские.

Во время столкновения один из ребят разорвал другому футболку. Получили ли мужчины травмы в результате происшествия, пока неизвестно.

Отметим, что оба пассажира находились в подземке без масок.

Смотрите видео драки в киевском метрополитене: