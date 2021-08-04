Просто на эскалаторе: в киевском метро пассажиры устроили отчаянную драку – видео 18+

4 августа 2021 , 10:48
Читати новину українською

Источник:

"Киев Оперативный"

Разборки мужчины устроили на эскалаторе, который двигался вверх. Учитывая опасность для пассажиров на станции "Лыбидская", работникам киевской подземки пришлось останавливать прибор.

Видео драки двух пассажиров подземки выложили в сообществе "Киев оперативный" в телеграме. Судя по записи, работница метро быстро отреагировала на инцидент и не пускала других людей на эскалатор.

Смотрите также В Киеве в вагоне метро подрались из-за маски: видео

Наверху обоих участников драки уже ждали полицейские.

Едва не скатились вниз

  • Инциденнт произошел вечером 3 августа на станции метро "Лыбидская". Из-за чего именно между двумя мужчинами произошел конфликт, пока неизвестно.
  • Пассажиры начали наносить друг другу хаотические удары по лицу. Впоследствии один из участников драки борцовским приемом бросил оппонента на эскалатор через себя.
  • В это время работники метро остановили прибор, а к мужчинам направились полицейские.

Во время столкновения один из ребят разорвал другому футболку. Получили ли мужчины травмы в результате происшествия, пока неизвестно.

Отметим, что оба пассажира находились в подземке без масок.

Смотрите видео драки в киевском метрополитене:

Автор: Олексій Чибісов