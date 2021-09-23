В киевском парке заложили Аллею дружбы между Украиной и Германией

В парке "Кристерова горка" в Киеве заложили аллею, являющуюся символом дружбы Украины и Германии. Там высадили 6 дубов и 2 рябины. Также на месте установили памятную доску, свидетельствующую о событии.

Парк расположен в Подольском районе Киева. Он назван в честь известного садовода немецкого происхождения Вильгельма Кристера. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский 22 сентября.

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Символ дружбы Украины с Германией

В честь дружбы Украины и Германии в парке Горка Кристера заложили аллею. Там высадили несколько дубов и рябины. Вблизи установили памятную доску, на которой написано, что аллею создали при содействии городских властей и посольства Германии.

Заместитель председателя КГГА говорит, что аллея – символ многолетнего труда и дружбы Украины с Германией.

Как символ многолетнего и эффективного сотрудничества Украины и Германии в киевском парке высадили шесть дубов и две рябины. Выбранное место высадки не случайно – оно связано с семьей известного садовода немецкого происхождения Вильгельма Кристера,

– рассказал Валентин Мондриевский.

В парке растут старые дубы и буки, которые в свое время высадил Вильгельм Кристер. Именно благодаря его деятельности Киеву предоставили статус города-сада.

В Киеве заложили аллею в честь дружбы Украины с Германией / Фото КГГА