Парк розташований у Подільському районі Києва. Він названий в честь відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський 22 вересня.

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Символ дружби України з Німеччиною

На честь дружби України та Німеччини в парку Гірка Крістера заклали алею. Там висадили кілька дубів і горобини. Поблизу встановили пам'ятку дошку, де написало, що алею створили за сприяння міської влади та посольства Німеччини.

Заступник голови КМДА каже, що алея – символ багаторічної праці та дружби України з Німеччиною.

Як символ багаторічної та ефективної співпраці України та Німеччини в київському парку висадили шість дубів та дві горобини. Обране місце висадження не випадкове – воно пов’язане з родиною відомого садівника німецького походження Вільгельма Крістера,

– розповів Валентин Мондриївський.

У парку ростуть найдавніші дуби та буки, які свого часу висадив Вільгельм Крістер. Саме завдяки його діяльності Києву надали статус міста-саду.

У Києві заклали алею на честь дружки України з Німеччиною / Фото КМДА

Зверніть увагу! Парк "Крістерова гірка" закладений в 1850 році садівником німецького походження Вільгельмом Крістером. Чоловіка запросили до Києва для праці на суконній фабриці князя Радзивілла. Згодом Вільгельм вирішив залишитися на київській землі і придбав у передмісті маєток. Як виявилось, він давно мав пристрасть до садівництва і заснував тут багатопрофільне сільськогосподарське підприємство "Садівництво і насіння Вільгельма Крістера".