В Киевском ЖК "Мега-сити" с 21 этажа упал 8-летний мальчик

Трагический случай произошел на Харьковском шоссе в Киеве днем 5 октября. Маленький ребенок упал с балкона на 21 этаже. Шансов выжить у мальчика не было никаких.

Как утверждают правоохранители, инцидент произошел около 16:20 в жилом комплексе "Мега-сити". Полицейским о падении ребенка сообщили очевидцы.

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На месте происшествия работали медики скорой, которым, к сожалению, пришлось лишь констатировать смерть ребенка.

Причины падения неизвестны

Следователи выяснили, что мальчик жил в этом же доме вместе с родителями.

Как именно он упал с балкона, и были ли рядом с ним взрослые, неизвестно.

Также не понятно, жил ли погибший в квартире, откуда он выпал.

Кроме следственно-оперативной группы в "Мега-сити" работали также ювенальные полицейские. Правоохранители опросили родных мальчика, соседей и свидетелей.

С квалификацией инцидента полицейские обещают определиться в ближайшее время после проведения первоочередных следственных действий.