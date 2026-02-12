Из 10 000 подаренных метро Киева стульев осталась четверть: остальные либо сломались, либо их украли

"Киевский метрополитен" планирует закупить 4460 раскладных стульев. Их передадут на станции, которые служат укрытиями во время тревог.

Ранее метрополитену передавали 10 тысяч стульев, но большинство из них исчезло. Об этом сообщает издание "Небоскреб".

Куда делись стульчики из киевского метро?

КП "Киевский метрополитен" намерен приобрести 4 460 складных стульев для подземных станций, которые во время воздушных тревог выполняют функцию укрытий.

Из 10 тысяч стульев, переданных в 2023 году Международной организацией по миграции в качестве гуманитарной помощи, сейчас осталось примерно 2 400. Другие или сломались, или их украли. Те поставки включали также одеяла и подушки. Теперь же речь идет о закупке за средства самого предприятия.

Справка: 46 подземных станций столичного метро работают как укрытие круглосуточно. В то же время не все районы Киева имеют доступ к метро.

В октябре 2025 года Киевсовет направил 483 миллионов гривен на обустройство 500 мобильных укрытий. Однако пока установлено только одно – на Лесном массиве, на улице Милютенко, 19.

