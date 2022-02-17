Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения с работниками Нацполиции усиленно охраняют Киевскую ГЭС. Они предотвращают несанкционированное проникновение диверсионных групп.

В Нацгвардии отметили, что враг может попытаться дестабилизировать ситуацию как в регионе, так и в государстве. Для предотвращения этого 17 февраля начали усиленно охранять Киевскую гидроэлектростанцию.

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Киевскую ГЭС охраняют, чтобы предотвратить дестабилизацию / Фото Нацгвардии​



Киевская ГЭС является стратегическим объектом / Фото Нацгвардии

Есть гвардейцы из ООС

Заместитель начальника Северного Киевского ТУ полковник Олег Дуда отметил, что для охраны отобрали наиболее опытных военнослужащих Первой Президентской бригады. Он заверил, что бойцы мотивированы.

"Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции", – рассказал Олег Дуда.



Среди охранников есть бойцы из ООС / Фото Нацгвардии

Как действуют бойцы

Правоохранители проверяют документы людей и транспорт. Кроме этого, они патрулируют прилегающую к ГЭС местность.



Бойцы работают совместно с полицейскими / Фото Нацгвардии

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