В Киевской области прогремели взрывы
Ночной террор украинских городов продолжается и посреди дня 23 марта. Вражеские дроны добрались до Киевской области.
Там прогремели взрывы. Об этом информируют местные власти.
Смотрите также Оккупанты устроили по дому в Запорожье: погиб человек, количество пострадавших выросло
Что известно о взрывах в Киевской области?
В небе над областью фиксируют русские БПЛА. По ним отрабатывают силы ПВО. В КОВА призывают жителей находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Отметим, что около 11.07 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА для Киевщины со стороны Черниговской области.
Тем временем под огнем противника оказался и Днепр. В городе в результате атаки поврежден 14-этажный дом, есть трое раненых.
Какие последствия массированного обстрела Украины?
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Запорожье, там погиб 32-летний мужчина, еще девять человек пострадали. Известно и о значительных повреждениях, в том числе из-за пожаров в городе.
Под ударом врага была и Полтава. В результате удара погибли два человека. Среди 11 раненых есть дети.
Кроме того, вражеский беспилотник атаковал электропоезд в Харьковской области и унес жизни пассажира. Отметим также, что Укрзализныця предупреждала о задержках поездов на ряде маршрутов из-за ситуации в безопасности и последствиях обстрелов.
Взрывы ночью также раздались на Прикарпатье, вероятно, русские войска атаковали Янтарь.