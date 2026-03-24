Там пролунали вибухи. Про це інформує місцева влада.

Що відомо про вибухи на Київщині?

У небі над областю фіксують російські БпЛА. По них відпрацьовують сили ППО. У КОВА закликають мешканців перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Зазначимо, що близько 11:07 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА для Київщини з боку Чернігівської області.

Тим часом під вогнем противника опинилося й Дніпро. У місті внаслідок атаки пошкоджено 14-поверховий будинок, є троє поранених.

Які наслідки масованого обстрілу України?

  • Ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку в Запоріжжі, там загинув 32-річний чоловік, ще дев'ятеро людей постраждало. Відомо й про значні пошкодження, що виникли, зокрема через пожежі в місті.

  • Під ударом ворога була й Полтава. Унаслідок удару загинуло двоє людей. Серед 11 поранених є діти.

  • Окрім того, ворожий безпілотник атакував електропоїзд на Харківщині й забрав життя пасажира. Зауважимо також, що Укрзалізниця попереджувала про затримки потягів на низці маршрутів через безпекову ситуацію та наслідки обстрілів.

  • Вибухи вночі також пролунали на Прикарпатті, ймовірно, російські війська атакували Бурштин.