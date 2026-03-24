Там пролунали вибухи. Про це інформує місцева влада.
Дивіться також Окупанти вгатили по будинку в Запоріжжі: загинула людина, кількість постраждалих зросла
Що відомо про вибухи на Київщині?
У небі над областю фіксують російські БпЛА. По них відпрацьовують сили ППО. У КОВА закликають мешканців перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Зазначимо, що близько 11:07 Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА для Київщини з боку Чернігівської області.
Тим часом під вогнем противника опинилося й Дніпро. У місті внаслідок атаки пошкоджено 14-поверховий будинок, є троє поранених.
Які наслідки масованого обстрілу України?
Ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку в Запоріжжі, там загинув 32-річний чоловік, ще дев'ятеро людей постраждало. Відомо й про значні пошкодження, що виникли, зокрема через пожежі в місті.
Під ударом ворога була й Полтава. Унаслідок удару загинуло двоє людей. Серед 11 поранених є діти.
Окрім того, ворожий безпілотник атакував електропоїзд на Харківщині й забрав життя пасажира. Зауважимо також, що Укрзалізниця попереджувала про затримки потягів на низці маршрутів через безпекову ситуацію та наслідки обстрілів.
Вибухи вночі також пролунали на Прикарпатті, ймовірно, російські війська атакували Бурштин.