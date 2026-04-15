Киевскую область атакуют "Шахеды": в регионе работает ПВО
- Ночью 15 апреля Киевскую область атаковали ударные беспилотники.
- На это реагировали силы ПВО и отражали налет БпЛА.
Взрывы слышали местные жители в Киевской области ночью 15 апреля. Это случилось во время атаки БпЛА врага.
Силы ПВО работают по целям, о чем сообщили в ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Что известно об обстреле Киевщины 15 апреля?
Воздушную тревогу в некоторых районах Киевской области начали объявлять после 3 утра 15 апреля. Ударные беспилотники российской армии залетели в регион.
Киевская область. В воздушном пространстве есть БпЛА врага, силы ПВО работают по целям,
– сообщили в ОВА в 04:06.
Поэтому местные слышали взрывы. На момент публикации атака продолжается, угроза есть также для соседней для Киевщины Черкасской области. Часть БпЛА, похоже, прорывается на Запад через Винницкую область.
Где ранее раздавались взрывы в эти сутки?
- Серия взрывов прогремела в Днепре. Власти сообщили о пожаре в административном здании.
- Ранее днем враг атаковал город Сумы, в частности объекты гражданской инфраструктуры, что привело к пожарам.
- Также беспилотники врага ударили по Черкассам, там погиб ребенок и повреждены многоэтажки.