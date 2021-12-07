Киевсовет доплатит 500 миллионов гривен Киевпасстрансу и метрополитену из-за низких тарифов

Киевсовет должен выделить 500 миллионов гривен дотации Киевпасстрансу и Киевскому метрополитену из-за якобы необоснованных нынешних тарифов. Такое решение рассматривали на заседании 7 декабря.

В частности, эти расходы предусмотрены изменениями в Программу социально-экономического развития и бюджета города на 2021 год. Их одобрение поддержал мэр столицы Виталий Кличко.

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Чьи еще минусы покроют за городской счет

Также Кличко акцентировал, что в дополнительных финансовых вливаниях нуждается и Киевтеплоэнерго. Так, для пополнения его уставного капитала уже выделили 2 миллиарда гривен. Это необходимо, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян.

400 миллионов перечислили предыдущими решениями. Теперь речь идет о 1,6 миллиарда. Кроме Киевтеплоэнерго, средства также должны получить транспортные предприятия города – Киевпастранс и Киевский метрополитен. 500 миллионов гривен как дотацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте,

– сказал Кличко.

Новые тарифы на транспорт: чего ждать

Глава столицы успокоил горожан и заверил, что стоимость проезда в коммунальном транспорте для них после запланированного повышения составит 12 гривен. Ездить по такому тарифу можно будет при наличии карточки киевлянина.

Что же касается жителей области, то им придется платить за разовую поездку 14 гривен, а гостям Киева – вообще 20 гривен.

Однако пока вопрос окончательно не решен. Его будут рассматривать после окончания отопительного сезона, то есть не раньше весны.