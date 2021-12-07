Зокрема, ці витрати передбачені змінами до Програми соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2021 рік. Їх схвалення підтримав мер столиці Віталій Кличко.

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Також Кличко акцентував, що додаткових фінансових вливань потребує і Київтеплоенерго. Так, для поповнення його статутного капіталу вже виділили 2 мільярди гривень. Це необхідно, аби не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян.

400 мільйонів перерахували попередніми рішеннями. Тепер йдеться про 1,6 мільярда. Окрім Київтеплоенерго, кошти також повинні отримати транспортні підприємства міста – Київпастранс і Київський метрополітен. 500 мільйонів гривень як дотацію тарифу на проїзд у комунальному транспорті,

– сказав Кличко.

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