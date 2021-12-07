Зокрема, ці витрати передбачені змінами до Програми соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2021 рік. Їх схвалення підтримав мер столиці Віталій Кличко.
Важливо Разовий квиток – 20 гривень: у Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті
Чиї ще мінуси покриють міським коштом
Також Кличко акцентував, що додаткових фінансових вливань потребує і Київтеплоенерго. Так, для поповнення його статутного капіталу вже виділили 2 мільярди гривень. Це необхідно, аби не підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду для киян.
400 мільйонів перерахували попередніми рішеннями. Тепер йдеться про 1,6 мільярда. Окрім Київтеплоенерго, кошти також повинні отримати транспортні підприємства міста – Київпастранс і Київський метрополітен. 500 мільйонів гривень як дотацію тарифу на проїзд у комунальному транспорті,
– сказав Кличко.
Нові тарифи на транспорт: чого чекати
- Очільник столиці заспокоїв містян і запевнив, що вартість проїзду в комунальному транспорті для них після запланованого підвищення становитиме 12 гривень. Їздити за таким тарифом можна буде за наявності картки киянина.
- Що ж до мешканців області, то їм доведеться платити за разову поїздку 14 гривень, а гостям Києва – взагалі 20 гривень.
- Однак поки питання остаточно не вирішене. Його розглядатимуть після закінчення опалювального сезону, тобто не раніше весни.