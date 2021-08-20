В Киевводоканале объяснили увеличение платежек за воду

В июле киевляне получили платежки с увеличенными тарифами на поставку и отвод воды. В Киевводоканале говорят, что увеличение стоимости является экономически обоснованным.

В пресс-службе коммунального предприятия подчеркнули, что цены на водоснабжение и водоотведение устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Увеличение же тарифов связано с ростом цен на электроэнергию, реагенты и другие расходы водоканала.

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Сейчас за поставку и отвод воды киевляне должны платить 25,38 гривны. До подорожания этот тариф был 21,78 гривны.

Как формируются тарифы на водоснабжение и водоотведение

Как пояснили в Киевводоканале, ежегодно они формируют расчеты тарифов и подают их на рассмотрение в НКРЭКУ.

Затем, как требует процедура, обязательно проводят открытые обсуждения, в которых участвуют представители местной власти.

После того как от всех заинтересованных лиц приняли замечания и предложения, национальная комиссия принимает решение об изменении тарифов.

Применить новые тарифы в Киевводоканале смогли благодаря недавно принятому Верховной Радой закону 1060, который изменил порядок урегулирования тарифов на услуги ЖКХ.



Хотим подчеркнуть, что Киевводоканал одним из последних в стране применил новый тариф на централизованное водоснабжение, и наш тариф остается одним из самых низких по сравнению с другими водоканалами,

– отметили на предприятии.



Из чего состоит тариф на воду / иллюстрация Киевводоканала