Кличко не понимает, когда в Киеве достроят станции метро на Виноградарь

В конце 2021 года судьба строительства новых станций метро "Проспект Правды" и "Мостицкая" остается непонятной. Подрядчик хочет через суд перенести сроки сдачи объекта, а темпы работ существенно упали.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время подведения итогов работы властей города за 2021 год. По словам главы Киева, власть будет делать все возможное, чтобы достроить новые станции метро на Виноградарь.

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При этом глава КГГА говорит, что задержка произошла только из-за пандемии COVID-19.

Сроки сдачи хотят отложить на 2 года

Кличко уточнил, что Киевметрострой обратилась в суд с просьбой изменить сроки ввода станций в эксплуатацию до конца мая 2023 года.

Позиция города – не согласиться с этой ситуацией, однако судебные разбирательства пока ни к чему не привели.

Из бюджета столицы при этом профинансировали работы на целых 4 миллиарда гривен, однако подрядчики их в полном объеме не выполнили.

Судебные разбирательства продолжаются. Но город делает все возможно, чтобы достроить станции метро на Виноградарь максимально быстро. Мы исправно финансируем строительство этих объектов. Отмечу, что строительство уже профинансировано нами на 4 миллиарда гривен,

– подчеркнул Кличко.

Сколько денег выделят на строительство метро в 2022 году

По словам мэра, дополнительные средства представители "Киевметростроя" получат только после выполнения тех работ, которые им уже оплатили. На достройку станций представители власти столицы запланировали выделить 841 миллион гривен.

В целом Кличко говорит, что сейчас готов только один тоннель от "Мостицкой" до "Сырца". Подготовка к строительству второго тоннеля продолжается. Его будет прокладывать немецкий проходческий щит "Галина".